Tres Familias de Aguascalientes Sufren Robo de sus Camionetas en Carretera de Zacatecas

Tres familias de aguascalentenses fueron despojados de sus camionetas en Zacatecas; pese a un gran dispositivo de seguridad, no hubo detenidos.

Los hechos se registraron la mañana del martes, sobre la carretera 45 Norte a la altura del Rancho Nuevo, que queda a unos cuantos metros después del municipio de Cosío.

¿Cómo ocurrió el robo de las camionetas en la carretera 45 Norte?

De acuerdo con los primeros reportes, estas tres familias fueron interceptadas por hombres armados, quienes les obligaron a detener su marcha para después despojarlos de sus camionetas y quitarles todas sus pertenencias, dejándolos varados en la zona.

Presuntamente, las víctimas escaparon hacia el municipio de Cosío, justo en la comunidad de El Salero.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se activó un importante operativo de seguridad en toda la zona, participó incluso la Guardia Nacional, pero hasta el momento no hay detenidos y las unidades no se han podido recuperar.

Por su parte, autoridades zacatecanas, no se han pronunciado al respecto.No es la primera vez que se registran asaltos carreteros en esta zona.

