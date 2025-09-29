Tragedia en Zacatecas: Muere Familia Tras Accidente Automovilístico en Carretera de Sain Alto

Una familia originaria de Sombrerete falleció tras un accidente automovilístico el sábado 27 de septiembre en Sain Alto, Zacatecas. En el hecho hubo dos vehículos involucrados, cuatro muertos y dos lesionados.

De acuerdo con las autoridades, en el accidente murieron de manera instantánea María Trinidad Dueñez Morales, Juan José Fernández Dueñez y Paola, una menor de tan solo 12 años. Los tres viajaban en un vehículo color rojo, acompañados de Jesús Fernández Alvarado, quien fue trasladado al Hospital Comunitario de Fresnillo para recibir atención médica; lamentablemente murió horas más tarde.

En la segunda unidad implicada se transportaban dos hombres, quienes fueron retirados del lugar para recibir atención médica, en calidad de código amarillo.

¿Cómo ocurrió el fatal accidente en Sain Alto?

El accidente se registró cerca del kilómetro 106, pasadas las 06:00 horas del pasado sábado, sobre la carretera Federal Número 45 Zacatecas-Durango. Según el reporte de las autoridades, ambos vehículos colisionaron a alta velocidad, dejando pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales.

La comunidad del Pueblo Mágico de Sombrerete se encuentra de luto tras la terrible pérdida; el presidente municipal, Ramiro Hinojosa, mediante redes sociales expresó sus condolencias.

Los cuerpos de las víctimas fueron velados en la cabecera municipal y la misa de Exequias será este lunes en punto de las 16:00 horas en el templo de San Francisco de Asís.

José Alfredo Esquivel / N+

