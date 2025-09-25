Exalcalde de Loreto, Zacatecas, Detenido por Presunto Fraude a 4 Mil Personas

El exalcalde de Loreto, Zacatecas, Eduardo ‘N’, fue detenido por presunto fraude. En el año 2022, habitantes de esta demarcación denunciaron públicamente al exfuncionario por estafar a un aproximado de 4 mil personas, pero podrían ser más.

Según las víctimas, todas habrían realizado varios depósitos a una cuenta bancaria por un monto de 36 mil pesos desde 2019, con la promesa de ser beneficiarios de un programa de vivienda. Supuestamente cada casa contaría con una sala comedor, dos recámaras y un baño, lo que para los interesados se traducía en un patrimonio para su familia.

Pidieron su reembolso, pero nunca regresó

Al darse cuenta del fraude, las víctimas solicitaron a Eduardo ‘N’ el rembolso de los depósitos que se habían realizado. Él estableció una fecha para regresar el dinero a los inconformes, pero tampoco se cumplió.

Posteriormente los afectados decidieron iniciar un proceso legal en contra del exalcalde de Loreto; sin embargo, el ministerio público del municipio no quiso proceder con la denuncia. Ante la negativa, alrededor de 11 víctimas acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para interponer la denuncia.

Fue el 23 de septiembre, a través de redes sociales, cuando la Fiscalía compartió la detención de Eduardo ‘N’, pero sin mayor detalle de lo acontecido.

