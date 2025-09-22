Inicio Guadalajara Enfrentamiento Armado en Zacatecas Termina en Jalisco con 4 Muertos y 5 Detenidos

Enfrentamiento Armado en Zacatecas Termina en Jalisco con 4 Muertos y 5 Detenidos

El enfrentamiento que comenzó en Zacatecas culminó con el saldo de cuatro civiles armados muertos en el estado de Jalisco

Enfrentamiento armado deja cuatro muerto en Jalisco

Las autoridades informaron que sus elementos resultaron ilesos durante el enfrentamiento. Foto: N+

Un enfrentamiento que inició en Zacatecas entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa terminó en Jalisco, en la comunidad de Agua Tinta, dejando como saldo cuatro civiles muertos y cinco personas detenidas. En el sitio también se aseguraron dos armas largas, tres cortas y un vehículo blindado. 

¿Qué se sabe del enfrentamiento entre civiles y la Secretaría de la Defensa?

De acuerdo con elementos de la Defensa, realizaban recorridos de vigilancia en los límites entre Zacatecas y Jalisco, cuando observaron en el estado vecino a civiles con armas de fuego, los cuales circulaban a bordo de una camioneta.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los hombres armados intentaron huir y abriendo fuego contra los elementos del Ejército, por lo que inició una persecución con intercambio de disparos.

Los hechos se registraron durante la tarde de este domingo 21 de septiembre y la seguridad fue reforzada con oficiales de la Guardia Nacional.

La Secretaría de la Defensa puso a disposición de las autoridades correspondientes a las personas detenidas y entregó lo decomisado. También informaron que, del enfrentamiento, su personal resultó ileso.

Javier Sandoval / N+

