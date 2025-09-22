Enfrentamiento Armado en Zacatecas Termina en Jalisco con 4 Muertos y 5 Detenidos

Un enfrentamiento que inició en Zacatecas entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa terminó en Jalisco, en la comunidad de Agua Tinta, dejando como saldo cuatro civiles muertos y cinco personas detenidas. En el sitio también se aseguraron dos armas largas, tres cortas y un vehículo blindado.

¿Qué se sabe del enfrentamiento entre civiles y la Secretaría de la Defensa?

De acuerdo con elementos de la Defensa, realizaban recorridos de vigilancia en los límites entre Zacatecas y Jalisco, cuando observaron en el estado vecino a civiles con armas de fuego, los cuales circulaban a bordo de una camioneta.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los hombres armados intentaron huir y abriendo fuego contra los elementos del Ejército, por lo que inició una persecución con intercambio de disparos.

Los hechos se registraron durante la tarde de este domingo 21 de septiembre y la seguridad fue reforzada con oficiales de la Guardia Nacional.

La Secretaría de la Defensa puso a disposición de las autoridades correspondientes a las personas detenidas y entregó lo decomisado. También informaron que, del enfrentamiento, su personal resultó ileso.

