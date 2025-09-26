Alerta en Zacatecas por Fraudes Financieros; Así es el Modus Operandi

Se han detectado posibles fraudes cometidos por una presunta financiera, en Zacatecas. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, esta empresa se presenta falsamente como vinculada a programas sociales y personas necesitadas de créditos rápidos.

¿Cómo realizaban los fraudes financieros en Zacatecas?

Según autoridades, el modus operandi consistía en ofrecer préstamos o créditos personales con la condición de que los solicitantes realizaran un depósito de “garantía”.

La promesa era que, una vez realizado el pago, recibirían una suma mayor de dinero. Sin embargo, en cuanto los depósitos se concretaban, las oficinas de la supuesta financiera cerraban sin previo aviso y los responsables dejaban de responder llamadas, lo que constituye un posible fraude financiero.

Alerta por fraudes; Fiscalía de Zacatecas da medidas preventivas

La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar ser víctima de estos fraudes, como: no entregar dinero por adelantado, no firmar documentos con desconocidos y verificar siempre la legalidad de las financieras. Además, piden reportar de inmediato cualquier operación sospechosa.

Para comprobar si una institución está regulada, la población puede consultar sitios oficiales como el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la CONDUSEF, el padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O el Portal Único de Registros, los cuales confirmar si una empresa está debidamente autorizada para operar.

