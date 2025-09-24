Ataque de Abejas en el Centro de Zacatecas Deja 11 Personas Lesionadas

El lunes por la tarde se registró un ataque de abejas que dejó 11 personas lesionadas en la calle Samuel Morse, Colonia Mecánicos, en la capital de Zacatecas. El reporte al 911 llegó minutos antes de las 5:00 p.m., alertando a los servicios de emergencia sobre la situación.

Autoridades resguardaron la zona del ataque de abejas

El personal de Protección Civil, al localizar el enjambre de gran dimensión, realizó labores de control y retiro con equipo de protección especializado debido al riesgo que representaba para vecinos, comerciantes y transeúntes. La zona fue resguardada por elementos de seguridad.

Aunque los servicios de emergencia llegaron de inmediato, la atención a los lesionados tardó varios minutos, ya que las abejas impedían que los paramédicos descendieran de las unidades para atender a las víctimas.

¿Quiénes son las personas que fueron atacadas y terminaron lesionadas?

En total, se atendieron 11 personas entre 15 y 56 años por picaduras de abeja. Entre los afectados se encontraban un indigente, un elemento de Policía de Investigación, un policía municipal, un paramédico de la Policía Estatal, un reportero y dos menores de edad. Diez de ellos fueron trasladados al IMSS y se reportan estables, mientras que un hombre en situación de calle rechazó recibir atención médica.

La situación quedó controlada a las 7:30 p.m., y las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante la posible reagrupación del enjambre que pudiera poner nuevamente en riesgo a los habitantes de la zona.

