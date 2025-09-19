Padres Protestan Por Ingreso de Alumno Acusado de Violencia en Primaria de Guadalupe, Zacatecas

Padres de Familia de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en Guadalupe, Zacatecas, se manifestaron para mostrar su inconformidad por la incorporación de un nuevo alumno de cuarto año que es acusado de ser violento contra sus compañeros.

De acuerdo a los padres de familia, no están dispuestos a exponer a sus hijos a la presuntas conductas agresivas de las que fue señalado el alumno que proviene de la Escuela Primaria Eulalia Guzmán Barrón.

El niño merece una atención especial, no una atención como todos los niños que están aquí en el plantel porque a lo que vemos es un niño especial y necesita atención diferente, obvio que necesita otra oportunidad, eso es obvio, pero aquí no Miriam Galván, una de las madres de familia manifestantes

Por lo anterior, los padres solicitaron a la Secretaría de Educación de Zacatecas que busque alternativas para reubicar al estudiante, pero las madres de familia de la Primaria Adolfo López Mateos ya fueron notificadas del ingreso del menor, el cual presuntamente se incorporará a clases el 24 de septiembre.

Aquí no nos pueden asegurar que el niño no va a ser el mismo que en otras escuelas o en su escuela, nadie nos puede asegurar eso, por el mismo motivo que es un nuño, entonces nadie nos puede asegurar ni la Secretaría, ni sus papás, nadie Miriam Galván, una de las madres de familia manifestantes

Algunos padres de familia indicaron que desde que se les notificó el ingreso del alumno, han dado recomendaciones a sus hijos para mantener distancia con su nuevo compañero, lo que ha causado que la opinión pública se divida. Y pese a la intervención de las autoridades para sensibilizar a los padres de familia, el menor puede ser revictimizado.

CEDH Zacatecas está investigando el caso del alumno

Cabe señalar que el caso el menor acusado de ser agresivo sigue bajo observación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De acuerdo a autoridades, desde hace días se estableció comunicación con la Secretaría de Educación para dar seguimiento del niño, que de acuerdo a padres de familia, violentaba a compañeros y docentes, por lo que fue expulsado.

Estamos desde días anteriores en reuniones con la Secretaría de Educación Pública, con la Procuraduría, del DIF, y con varias instituciones involucradas, con el objetivo de que ellos estén siempre en un ambiente sano. Hemos estado también en pláticas y también en acuerdos con los padres de familia del menor. Maricela Dimas Reveles, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas, Maricela Dimas, explicó que una vez que el alumno ingrese a la Primaria Adolfo López Mateos, se estará al tanto para evitar que se vuelva a presentar un ambiente violento.

Dimas también pidió no señalar al menos como responsable, ya que también es víctima, por lo que hizo un llamado a todos los sectores de la población, así como a autoridades de todos los niveles trabajar en conjunto para velar por la seguridad y derechos de los niños, niñas y adolescentes sin revictimizarlos.

José Alfredo Esquivel y Yadira Limón / N+

