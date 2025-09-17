Fiscalía de Zacatecas Investiga a Niño de Primaria por Presuntas Agresiones Contra Compañeros

La Fiscalía General de Justicia del Estado Zacatecas está investigando a un exalumno de la Escuela Primaria Eulalia Guzmán Barrón, por presunto caso de abuso sexual, además de supuestas agresiones físicas contra sus compañeros.

Cristian Paul Camacho, Fiscal del Estado, confirmó que dentro de las manifestaciones y exigencias de los padres de familia por expulsar al estudiante de cuarto grado, señalado por actitudes violentas y bullying, también se investiga por este delito de abuso.

El pasado viernes recibimos un oficio por parte de la Secretaría de Educación, se habla de una violación, es un tema de un abuso sexual, hay que diferenciar esta situación. Ya la Fiscalía, a partir del viernes ya tiene intervención a través de la Fiscalía en Materia de Derechos Humanos Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Zacatecas

El alumno no puede ser juzgado por ser menor de 12 años

Sin embargo, el Sistema Penal Mexicano establece que la edad mínima para que una persona pueda ser juzgada es de 12 años. De acuerdo con el Fiscal, se dará seguimiento al caso.

En este caso no es una persona, es decir, no es una persona que pueda ser juzgada en el tribunal, sin embargo, tampoco vamos a ser omisos y no vamos a conyugal en este mecanismo para solventar el buen desarrollo pleno de todos, nuestra niñez, adolescencia Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Zacatecas

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación, el alumno ya fue reubicado en otra institución educativa; él y sus padres deberán recibir atención psicológica.

