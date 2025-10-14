Exalcalde de Sombrerete es Detenido tras Agredir a Policías Durante Feria en Zacatecas

El exalcalde de Sombrerete, Zacatecas, fue detenido luego de agredir física y verbalmente a elementos de seguridad durante la Feria del Dólar en la comunidad de San José de Mesillas. De acuerdo con autoridades, el exfuncionario se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento de los hechos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos se registraron la noche del domingo durante el coleadero de la feria, donde se encontraba el exalcalde de la demarcación, quien fue sometido a pruebas médicas que confirmaron su estado etílico.

Durante el evento, el exfuncionario agredió al director de la corporación de seguridad. El médico legal de la Fiscalía corroboró que el exfuncionario no presentaba lesiones graves que pusieran en riesgo su vida.

El hecho fue tomado como una falta administrativa, por lo que quedó en libertad pocas horas después de su detención.

Yadira Limon / N+

