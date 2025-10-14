Exalcalde de Sombrerete es Detenido tras Agredir a Policías Durante Feria en Zacatecas
N+
Detienen al exalcalde de Sombrerete, Zacatecas durante una feria
COMPARTE:
El exalcalde de Sombrerete, Zacatecas, fue detenido luego de agredir física y verbalmente a elementos de seguridad durante la Feria del Dólar en la comunidad de San José de Mesillas. De acuerdo con autoridades, el exfuncionario se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento de los hechos.
Noticia relacionada: Exalcalde de Loreto, Zacatecas, Detenido por Presunto Fraude; Habría Estafado a 4 Mil Personas
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Los hechos se registraron la noche del domingo durante el coleadero de la feria, donde se encontraba el exalcalde de la demarcación, quien fue sometido a pruebas médicas que confirmaron su estado etílico.
Durante el evento, el exfuncionario agredió al director de la corporación de seguridad. El médico legal de la Fiscalía corroboró que el exfuncionario no presentaba lesiones graves que pusieran en riesgo su vida.
El hecho fue tomado como una falta administrativa, por lo que quedó en libertad pocas horas después de su detención.
Yadira Limon / N+
Historias recomendadas:
- Localizan 5 Fosas Clandestinas en Tepetongo; Podría Haber Víctimas Menores de 20 Años
- Muere Menor Ahogado en un Balneario de San Miguel de Atotonilco, Zacatecas
- Tragedia en Zacatecas: Muere Familia Tras Accidente Automovilístico en Carretera de Sain Alto
- Entre Lágrimas, Madre Pide Ayuda Para Encontrar a su Hijo; lo Sacaron a la Fuerza de su Casa
- Activistas Recorren Medio País para Exigir Protección a Animales; Llegan a Zacatecas