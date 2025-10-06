Localizan 5 Fosas Clandestinas en Tepetongo; Podría Haber Víctimas Menores de 20 Años

El jueves 2 de octubre, el grupo de búsqueda ‘Los Escarabajos’ localizó al menos cinco fosas clandestinas, donde exhumaron los restos de ocho personas. Esto ocurrió en un predio ubicado en la comunidad del Caquixtle en Tepetongo, Zacatecas.

La búsqueda, que estuvo apoyada por 60 policías de investigación y elementos de la Guardia Nacional, se extendió por más de 10 horas debido al tamaño del predio, donde fueron localizadas osamentas que por sus características, llevan más de un año en el lugar.

¿Qué se sabe al momento de los restos encontrados en las fosas clandestinas de Tepetongo?

Presuntamente todas las víctimas localizas en el predio son personas menores de 20 años. Además, no se descarta la posibilidad de que haya más fosas clandestinas.

Nos hacen llegar unas fotografías. Nosotros íbamos por un cuerpo expuesto y ese cuerpo expuesto no le hemos podido localizar, pero sí localizamos más fosas, entonces tenemos que regresar por el que íbamos al principio y revisar que no existan más fosas ahí Elizabeth Araiza, Grupo de Búsqueda ‘Los Escarabajos’

El trabajo de búsqueda de ‘Los Escarabajos’

Cabe mencionar que este es el hallazgo más importante que ha realizado el grupo de búsqueda independiente ‘Los Escarabajos’. Estas acciones en campo se han convertido en un gran reto para las buscadoras, ganando la confianza de la ciudadanía y ,poco a poco, adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias que les ayuden a tener resultados positivos en sus búsquedas.

Nos ven un poco más familia que institución, entonces nos empiezan a tener más confianza y por eso tenemos más positivos. Por eso, últimamente, nos han llegado más puntos Elizabeth Araiza, Grupo de Búsqueda ‘Los Escarabajos’

Hoy familiares de personas desaparecidas exigen a las autoridades continuar con la prospección en la zona, resguardando el predio, además de pedir se les informe del avance en los procedimientos que se siguen por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado para identificar a las víctimas y que estas regresen a casa.

Estamos muy contentas por el hallazgo; tristes porque tal vez muchos de los nuestros terminaron así Elizabeth Araiza, Grupo de Búsqueda ‘Los Escarabajos’

