Muere Ahogado un Niño Wixárika de 7 Años, Hijo de Jornaleros en Calera, Zacatecas

Un menor de tan solo siete años, hijo de jornaleros y originario de Nayarit, murió ahogado en el municipio de Calera, Zacatecas.

¿Cómo falleció ahogado el menor?

El hecho ocurrió el pasado viernes en un predio agrícola, donde el niño, perteneciente a la etnia Wixárika, ingresó a una pila de aproximadamente dos metros de profundidad. Sus familiares lograron extraerlo del agua, sin embargo, al arribo de Protección Civil y Bomberos Municipales, ya no presentaba signos vitales.

En lo que va del año, dos menores han muerto ahogados

Autoridades confirmaron el deceso y recordaron que este es el segundo caso en Zacatecas en lo que va del año. El primero se registró el pasado 10 de julio en la comunidad de Río Florido, donde una niña de cinco años, originaria de Guerrero e hija de jornaleros, también perdió la vida en circunstancias similares.

La situación ha reavivado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad con las que laboran los trabajadores agrícolas y la vulnerabilidad de sus familias.

José Esquivel / N+

