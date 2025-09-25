Niño de 4 Años Muere Ahogado al Caer en Pozo de Tonalá; Estaba Jugando

Tragedia familiar en el municipio de Tonalá: un niño murió ahogado a escasos metros de su domicilio.

La familia del menor, de cuatro años de edad y dedicada a la fabricación de ladrillos, había realizado un pozo en el cruce de las calles Rosales y Guillermo González Camarena, en la colonia Santa Rosa. Con la lluvia de anoche, el pozo se llenó de agua.

Mientras sus familiares trabajaban, el niño jugaba en la zona y, de un momento a otro, lo perdieron de vista. Todo indicaba que había caído al cuerpo de agua, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

El niño jugaba cuando cayó al pozo. Foto: N+

Con equipo de buceo y herramientas propias para la búsqueda al interior del cuerpo de agua, se inicia la búsqueda de este menor, que, a la entrevista con la progenitora, nos refiere que estaba jugando en las cercanías del mismo. Después de unos minutos de búsqueda, desafortunadamente se localiza el cuerpo del menor Salvador Castañeda Hermosillo, director de Protección Civil Tonalá.

El pozo tenía aproximadamente dos metros de profundidad y de él se extraían materiales para la fabricación de ladrillos. Al parecer, no contaba con ninguna protección en los alrededores, y lamentablemente el menor cayó.

¿Qué ocurrió tras la caída del menor a un pozo?

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Tonalá para restringir el paso mientras el equipo de buceo de Protección Civil y Bomberos Municipales realizaba la búsqueda y posteriormente la extracción del cuerpo.

Personal de la Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación para determinar si existe algún delito que perseguir.

