Muere Menor Ahogado en un Balneario de San Miguel de Atotonilco, Zacatecas

Los socorristas intentaron auxiliar al menor cuando se percataron de lo que sucedía, sin embargo, ya era demasiado tarde

Muere menor ahogado en balneario de Zacatecas

El menor falleció ahogado en una alberca. Foto: N+

En Zacatecas, este sábado 4 de octubre murió un menor de edad ahogado en un conocido balneario de la comunidad de San Miguel Atotonilco, en el municipio de Apozol.

El pequeño ingresó a la alberca y ,al percatarse de la situación, los socorristas activaron los protocolos de protección civil y salvamento, pero ya nada pudieron hacer por la víctima.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el accidente?

En un comunicado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas confirmó el hecho y destacó que en el lugar se cuenta con personal capacitado en primeros auxilios y salvavidas, quienes en diversas ocasiones han logrado rescatar con éxito a usuarios en situación de riesgo.

Asimismo, enfatizó que en cualquier alberca pública “la supervisión directa y permanente de los menores es responsabilidad de los adultos que los acompañan”.

¿Qué cuidados debo tener al acudir a una alberca pública con menores?

Al acudir a una alberca pública con un menor, es importante priorizar su seguridad. Nunca se le debe dejar sin supervisión, incluso si sabe nadar. 

Para ello, asegúrate de que use flotadores adecuados a su edad y talla, y revisa que el agua esté limpia y con el nivel de cloro correcto. Enséñale a caminar, no correr, alrededor de la alberca para evitar caídas. 

También evita que nade después de comer y respeta las reglas del lugar. La prevención es clave para un día seguro y divertido.

Yadira Limón / N+

