Muere Menor Ahogado en un Balneario de San Miguel de Atotonilco, Zacatecas

En Zacatecas, este sábado 4 de octubre murió un menor de edad ahogado en un conocido balneario de la comunidad de San Miguel Atotonilco, en el municipio de Apozol.

Noticia relacionada: Hombre es Rescatado en Balneario de Jiménez, Chihuahua; Denuncian Succión por Tubo de Alberca

El pequeño ingresó a la alberca y ,al percatarse de la situación, los socorristas activaron los protocolos de protección civil y salvamento, pero ya nada pudieron hacer por la víctima.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el accidente?

En un comunicado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas confirmó el hecho y destacó que en el lugar se cuenta con personal capacitado en primeros auxilios y salvavidas, quienes en diversas ocasiones han logrado rescatar con éxito a usuarios en situación de riesgo.

Asimismo, enfatizó que en cualquier alberca pública “la supervisión directa y permanente de los menores es responsabilidad de los adultos que los acompañan”.

¿Qué cuidados debo tener al acudir a una alberca pública con menores?

Al acudir a una alberca pública con un menor, es importante priorizar su seguridad. Nunca se le debe dejar sin supervisión, incluso si sabe nadar.

Para ello, asegúrate de que use flotadores adecuados a su edad y talla, y revisa que el agua esté limpia y con el nivel de cloro correcto. Enséñale a caminar, no correr, alrededor de la alberca para evitar caídas.

También evita que nade después de comer y respeta las reglas del lugar. La prevención es clave para un día seguro y divertido.

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: