Adulta Mayor Queda en Medio de Balacera y Muere por el “Susto" en Acapulco, Guerrero

Una adulta mayor murió al quedar en medio de una balacera en calles de la colonia Cumbres en Acapulco, Guerrero; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este miércoles 29 de octubre 2025, en la calle 2 de Abril, muy cerca de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, cuando se escucharon diversas detonaciones por arma de fuego.

Los testigos indicaron que un hombre fue interceptado y atacado de manera directa, sin embargo, una mujer de la tercera edad que estaba cerca de la agresión, trató de resguardarse.

¿Qué pasó con la adulta mayor en la balacera en Acapulco?

La mujer Para ello, trató de correr y en su intento se desvaneció y quedó inconsciente. Una vez que los vecinos salieron a verificar la situación, se percataron de que la mujer estaba en el suelo, al igual que el hombre.

Así que de inmediato alertaron a los servicios de emergencia a través del 911. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos, quienes diagnosticaron al hombre sin signos vitales.

Los familiares del hombre de aproximadamente 30 años de edad, lo identificaron y esperaron que personal de Semefo acudieran para hacer el levantamiento del cuerpo que quedó cerca de una camioneta con diversas manchas hemáticas.

En tanto, la adulta mayor recibió los primeros auxilios, no obstante, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Su muerte sigue bajo investigación, ya que la abuelita presuntamente murió a causa de un infarto provocado por la fuerte impresión del hecho delictivo.

