Feria del Pan de Muerto y Chocolate 2025: Fechas, Horarios y Actividades Gratis en CDMX

El Día de Muertos es una de las temporadas especiales para los mexicanos, ya que no solo implica el ritual de colocar la ofrenda para esperar la llegada de los seres queridos que ya partieron, también es por los alimentos que se pueden disfrutar durante la celebración por ello se ha preparado la Feria del Pan de Muerto y Chocolate 2025; estos son los detalles.

El pan de muerto es uno de los elementos centrales para los altares dedicados a los fieles difuntos. Su origen viene de la época de La Conquista, justo como respuesta al pan prehispánico que se elaboraba en aquel tiempo, el cual incluía ingredientes como amaranto y sangre obtenida de los sacrificios humanos.

Por lo tanto, la “nueva receta”, sustituyó el amaranto por pan de trigo y lo adornaban con azúcar pintada de rojo, para evitar la muerte de personas para su elaboración.

Actualmente, el pan de muerto se prepara con algunos de estos ingredientes:

Harina de trigo

Azúcar

Mantequilla

Huevo

Té de azahar

Anís

Levadura

Ralladura de naranja

Sin embargo, ahora algunas personas decidieron modificar la tradicional receta y le añaden otro tipo de ingredientes, como jaleas, mermeladas, crema batida o fruta de temporada.

No obstante, su forma circular (del más conocido) no cambia, ya que hace alusión al ciclo de la vida, a los huesitos de quienes han partido y el olor a azahar para recordar a los difuntos.

Ahora bien, en cada región de México los panes de muerto son distintos:

Ovalados

En forma de persona

Conejos

Mulas

Borregos

Roscas

¿Cuándo y dónde será la Feria del Pan de Muerto y Chocolate 2025?

La Feria del Pan de Muerto y Chocolate 2025 se realizará en el marco de los festejos por el Día de Muertos, especialmente en la Ciudad de México.

Los organizadores han preparado varias actividades para que las familias puedan disfrutar de las tradiciones. Entre ellas se encuentran:

Un enorme laberinto rodeado por cempasúchil

Mega ofrenda

Catrinas monumentales

Casa del terror

Podrás visitarla del viernes 31 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

La Feria del Pan de Muerto y Chocolate 2025 se realizará en la Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, se ubica en Avenida Francisco Del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

Si vas en transporte público, estas rutas te quedan:

Metro CDMX:

Línea 1 - Moctezuma o San Lázaro

Línea 9 - Mixhuca

Metrobús:

Línea 5 - Alcaldía Venustiano Carranza o Moctezuma

Recuerda seguir las instrucciones de los organizadores y respetar en todo momento las disposiciones en materia de protección civil, ya que al ser un evento público, es importante cuidar a todos. ¿Ya sabes con quién te vas a lanzar?

