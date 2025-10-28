¿A Qué Hora Inicia Desfile de Día de Muertos 2025 CDMX y Cuánto Durará? Fecha y Punto de Partida

¿Estás listo para dejarte sorprender por el gran Desfile de Día de Muertos 2025? La Ciudad de México alista un espectáculo para disfrutar con amigos, pareja o familia. Y en N+ te decimos a qué hora inicia y cuándo durará.

La cita es el domingo 1 de noviembre de 2025 en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la capital del país, así como en la zona centro.

Quienes asistan podrán observar carrozas monumentales, comparsas, catrinas y un espectáculo que promete transformar las calles y avenidas en una auténtica fiesta llena de tradición, color y creatividad.

Este evento se realiza con motivo de la festividad de Día de Muertos que en México se celebra el 1 y 2 de noviembre, pero cuyos preparativos y festejos se extienden desde los últimos días del mes de octubre.

¿A qué hora inicia Desfile de Día de Muertos en CDMX y cuánto durará?

De acuerdo con el Gobierno de Ciudad de México, el desfile de Día de Muertos arrancará en punto de las 14:00 horas del sábado 1 de noviembre de 2025.

Sin embargo se prevé que los contingentes, carros alegóricos, bailarines y comparsas empiecen a reunirse desde varias horas antes en inmediaciones de la zona de Paseo de la Reforma.

Por lo que se recomienda a los automovilistas que tengan previsto circular por la zona salir con tiempo, considerar alternativas viales o optar por transporte público.

¿Qué calles recorrerá el Desfile de Día de Muertos y Cuál es el Punto de Partida?

El gran desfile de Día de Muertos partirá de la Puerta de Leones del Bosque de Chapultepec, ubicada en la zona de Paseo de la Reforma. Y seguirá su ruta hacia el Zócalo de Ciudad de México.

Dado que en la explanada de la Plaza de la Constitución se instaló la Ofrenda Monumental de Día de Muertos, se espera que los contingentes y las comparsas terminen en este punto su recorrido.

Comparsas, carros alegóricos, bailarines y músicos darán vida al mega desfile de Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué hacer en el Zócalo tras el Desfile de Día de Muertos 2025?

Las personas que asistan al desfile de Día de Muertos, pueden disfrutar de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos, cuyo concepto es "Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición" del colectivo Zion Art Studio.

En este punto se colocaron más de 100 mil flores de cempasúchil provenientes de las zonas chinamperas de Tláhuac y Xochimilco.

Pero no es el único altar de muertos que se puede visitar, también está el Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico, que se celebra hasta el próximo 3 de noviembre.

Además de las ofrendas colocadas por distintos comercios en los alrededores del primer cuadro de la Ciudad de México, donde la Muerte estará más viva que nunca.

La cita para el mega desfile de Día de Muertos en Ciudad de México es el sábado 1 de noviembre de 2025. Foto: Cuartoscuro.

