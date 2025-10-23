Desfile de Catrinas en Xalapa: ¿Qué Actividades Hay el 24 y 25 de Octubre 2025? Agenda Completa

Por medio de redes sociales, se dio a conocer que este sábado 25 de octubre, a partir de las 16:00 horas, se llevará a cabo la novena edición del Paseo de Catrinas en la ciudad de Xalapa, con el objetivo de celebrar nuestras tradiciones y, además, se dio a conocer que este evento será con causa para ayudar a las personas por las inundaciones en Poza Rica y otros municipios veracruzanos.

El recorrido de este desfile se realizará desde la avenida 20 de Noviembre, en esquina con Xalapeños Ilustres, hasta el Parque Los Tecajetes y se dio a conocer que lo recaudado será recibido en el centro de acopio que se encuentra instalado en las inmediaciones de la Plaza Lerdo.

Realizan exposición de catrinas en el Centro Recreativo Xalapeño

A partir de este jueves 23 y hasta el sábado 25 de octubre, se llevará a cabo la Exposición de Catrinas 2025 en el Centro Recreativo Xalapeño con el fin de dar a conocer el trabajo realizado por la ciudadanía.

La muestra comprende más de 100 catrinas elaboradas con materiales reciclados y técnicas artísticas diversas, las cuales fueron realizadas por quienes participaron en el Taller de Catrinas 2025 y dicha exposición busca rendir homenaje a nuestras tradiciones.

Anuncian actividades que se realizarán en Veracruz por Día de muertos 2025

Se dio a conocer el calendario de actividades gratuitas que se llevarán a cabo desde el viernes 24 de octubre al domingo 2 de noviembre 2025, las cuales se desarrollarán en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.

Leyendas de la Vera Cruz: Interior Palacio municipal, 7:00 pm del 25 al 28 octubre.

Festival de la familia: Macroplaza 5:00 pm, domingo 26 de octubre.

Gran carnaval de catrinas: Recorrido hasta la plaza Magisterio 6:00 pm, domingo 26 de octubre.

Fashion show: Independencia patronal, 5:00 pm, martes 28 de octubre.

Tradicional altar de muertos: Escalera del palacio municipal, a partir del 29 de octubre.

Encuentro de catrinas: Zócalo, 6:00 pm, miércoles 29 de octubre.

Charla “Tumbas famosas del puerto”: Casa Museo Salvadora Díaz Mirón, 11:00 am, jueves 30 de octubre.

Noche de leyendas: Teatro Francisco Javier Clavijero; dos funciones, 6 pm y 8 pm, jueves 30 de octubre.

Exposición de altares: Bajos del palacio municipal, viernes 31 de octubre.

Zumba de día de muertos: Reino Mágico, 5:00 pm, viernes 31 de octubre.

Concierto temático de Halloween: Orquesta Filarmónica Boca del Río-Veracruz en Foro Boca, 8:00 pm, viernes 31 de octubre.

Pintando tu calaverita: Corredor Zamora del 1 al 2 noviembre.

Taller de pintura: Calaveritas pop: Bajos del palacio, del 1 al 2 noviembre.

Programa especial de muertos: Zócalo, 5:00 pm, 1 de noviembre.

5to Festival: Tamaliza del puerto: Zócalo, 2 de noviembre.

Así mismo, se dio a conocer que además de estas actividades culturales, habrá otras más, como callejoneadas, gala folclórica, tarde de danzón y concierto de la banda municipal.

