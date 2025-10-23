Adulto Mayor Muere en Calles de la Ciudad de Xalapa por un Presunto Paro Respiratorio

La mañana de este jueves 23 de octubre, se registró una movilización por parte de cuerpos de emergencia debido a que se reportó el fallecimiento de un adulto mayor en las calles El Olmo y Encino de la colonia El Olmo de ciudad de Xalapa.

Hasta el punto arribaron paramédicos de ARUM, quienes intentaron brindarle las atenciones prehospitalarias, sin embargo, se informó que el hombre falleció en el lugar, presuntamente a causa de un paro respiratorio.

Minutos más tarde, se registró el arribo de las autoridades de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y posteriormente determinarán las causas del deceso. Cabe mencionar que en el sitio de los hechos también se notó la presencia de los familiares del adulto mayor, por lo cual los trámites de ley serán más ágiles, al no ser atendidos en calidad de desconocido.

Hombre muere en la vía pública de la colonia Acosta Lagunes en Veracruz

La mañana del pasado miércoles 23 de octubre, sobre la calle Dieciséis con Francisco Canal, de la colonia Acosta Lagunes, del municipio de Veracruz, se registró el fallecimiento de un hombre que aún no ha sido identificado, quien quedó en la vía pública.

De acuerdo con los testigos, vieron que la persona de alrededor de 40 a 45 años llegó sin playera, con short azul y guaraches a sentarse en la banqueta, narraron que el hombre temblaba supuestamente de frío y dijo sentirse mal.

Los vecinos le colocaron una camisa para cubrirlo y llamaron a emergencias para que paramédicos lo atendieran, sin embargo, nunca llegaron para saber qué es lo que presentaba. Alrededor de las siete de la mañana, la persona dejó de moverse, y se confirmó que había perdido la vida en el lugar, por lo que elementos de la Policía Estatal y Marinos acordonaron la vialidad en ambos sentidos.

Más tarde, autoridades periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Boca del Río.

