Cancelan Clases por Coxsackie y Dengue en Veracruz: ¿Cuántos Días Suspenderán Actividades?

En el municipio de Minatitlán, en la Escuela Secundaria General Número 4, ubicada en la colonia Las Delicias, se informó que se llevará a cabo la suspensión de clases durante los días jueves 23 y viernes 24 de octubre.

A través de las redes sociales de la institución, se dio a conocer que esta pausa temporal se realiza para permitir que se lleven a cabo labores de limpieza y fumigación dentro del plantel, esto ante el reporte de probables casos de dengue y del virus coxsackie entre los alumnos de la escuela.

Se realizó la recomendación de que, al reanudarse las clases el día lunes, los estudiantes lleven gel antibacterial, así como cubrebocas para complementar el área de la prevención. Cabe destacar que dicho plantel educativo cuenta con más de 400 estudiantes.

En la colonia Nueva Mina del municipio de Minatitlán, elementos de Protección Civil (PC), así como personal del cuerpo de Bomberos Municipales, atendieron de manera inmediata un reporte de incendio registrado la tarde del pasado miércoles 22 de octubre en la escuela primaria Libertador Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio anteriormente citado.

Según los reportes, el siniestro se originó dentro de uno de los salones de clases y, de acuerdo con el informe emitido por el director de Protección Civil (PC) y Bomberos, el ingeniero Andrés Edmundo Gómez Montes, el incendio se derivó presuntamente por un cortocircuito.

Se informó que personal operativo y autoridades lograron que el fuego fuera sofocado en su totalidad. De manera preventiva, se procedió a realizar la evacuación del alumnado, para evitar algún otro incidente que pudiera comprometer la integridad de los menores, docentes y personal administrativo de la institución.

Durante la atención al incidente se dio a conocer que al lugar de los hechos también arribaron elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal, quienes colaboraron en las acciones de seguridad y control en la zona.

