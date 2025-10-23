Frío Veracruz Hoy: ¿Qué Municipios Tendrán Temperaturas de 0 a 5 Grados? Pronóstico del Clima

Temperaturas de entre los 0 a los 5 grados, se registrarán en localidades de sierra y montaña en el estado de Veracruz, según información del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones de bajas temperaturas afectarán principalmente a 39 municipios con mayor vulnerabilidad ante el frío extremo las que engloban a 741 congregaciones.

Estos valores prevalecerán, a partir de la madrugada del próximo viernes 24 de octubre y continuarán durante los días sábado 25 y domingo 26.

¿Qué municipios tendrán temperaturas de 0 a 5 grados en Veracruz?

Algunos de los municipios de Veracruz en que se registrarán estas bajas temperaturas de 0 a los 5 grados, se encuentra los siguientes en la lista. Se pide a la población abrigarse bien y empezar a consumir alimentos con vitamina "C" de tal forma que el organismo esté listo para la temporada invernal.

Acajete

Altotonga

Ayahualulco

Chiconquiaco

Coacoatzintla

Coatepec

Ixhuacán de los Reyes

Jalacingo

Landero y Coss

Las Minas

Las Vigas

Perote

Tatatila

Tlacolulan

Tonayan

Villa Aldama

Xico

Además de Acultzingo, Alpatláhuac, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Coscomatepec, La Perla, Los Reyes, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila y Zongolica.

Pronóstico de lluvia en Veracruz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), compartieron el pronóstico de las condiciones climatológicas que prevalecerán en el estado de Veracruz. Derivado de esto, se informó que habrán lluvias fuertes en varias regiones del estado por un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de la onda tropical Núm. 39.

Se pronostica que regiones como la Huasteca Alta, la Huasteca Baja, la región Totonaca, Nautla, Sotavento, Capital y Los Tuxtlas, haya chubascos con lluvias puntuales fuertes que van desde los 25 a los 50 milímetros.

