Todos los Desfiles, Marchas y Procesiones por Día de Muertos 2025 en CDMX: Fechas y Lugares

El misticismo y clásico color naranja del cempasúchil ya han comenzado a llenar de festividad las calles de todo México. Y la Ciudad de México no se queda atrás, la agenda de fines de semana de octubre y noviembre está llena de desfiles, procesiones y marchas por Día de Muertos y en N+ te damos a conocer fecha y ubicación para que tú no pierdas ningún detalle.

Si lo que estás buscando es inspiración para su altar en casa, te compartimos ¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda de Día de Muertos 2025 en el Zócalo CDMX? Esta Fecha la Abren, mientras que si quieres sumarte a alguna de las celebraciones de Día de Muertos, consulta ¿Cuándo Es la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX? Fecha, Horario y Cómo "Encatrinarte".

Video: Celebraciones del Día de Muertos en México

Sin duda las Catrinas, el Cempasúchil y las Ofrendas son protagonistas de esta festividad con raíces prehispánicas, que se celebra en todos los rincones de México, aunque con algunas variantes por región.

De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró en 2008 el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Qué habrá en CDMX por Día de Muertos este 2025? Desfiles, Procesiones y Marchas

Si aún no tienes plan para el Día de Muertos, deja que la riqueza cultural de México te introduzca al misticismo de esta celebración. Y participa en alguna de las actividades que la Ciudad de México tiene preparadas a partir de este fin de semana.

Catrina Fest MX 2025

Este festival se extenderá por varios días en distintas sedes como el Parque Aztlán, Teatro Centenario Coyoacán, Universidad de la Comunicación, Cine Lindo y el Huerto Roma Verde.

Dado que durará varios días tendrá desfiles, catrinas, pasarelas, exposiciones plásticas, cine, gastronomía y stands de maquillaje para toda la familia.

¿Cuándo? Del 7 de Octubre al 2 de Noviembre

¿Dónde? Distintas Sedes.

Desfile de Alebrijes

La 17 Edición del Desfile de Alebrijes busca sorprender a todos los amantes de estas criaturas fantásticas. Es organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), que invita a personas de todas las edades a formar parte de los espectadores a lo largo del recorrido.

Dado el número de alebrijes que participan en el evento, se prevé que el desfile se extienda por varias horas y reúna bandas y danza folclórica.

¿Cuándo? 18 de Octubre de 2025, a partir de las 12:00 horas

¿Dónde? Arrancará en Ciudad de México, y avanzará hacia avenida 5 de Mayo, Juárez y finalmente sobre Paseo de la Reforma, para concluir en la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Marcha Zombie 2025

Esta marcha busca reunir los disfraces más creativos y terroríficos de la ciudad, aunque con causa social. De acuerdo con los organizadores del evento los participantes deben ser mayores de 18 años.

El evento está patrocinado por el Castillo del Terror y pide a los asistentes no olvidar su apoyo al Banco de Alimentos. Al ser un evento muy completo tendrá concentración, baile zombie y Marcha.

¿Cuándo? 18 de Octubre de 2025

¿Dónde? Concentración en avenida De la República, frente al Monumento de la Revolución.

Mega Procesión de Catrinas en CDMX

Se trata de una caminata en la que puede participar público en general que se caracterice como "Catrina" o "Catrín". En el evento masivo habrá oportunidad de "encatrinarse", es decir, maquillarse como calaca para hacer la ruta.

Aquellas personas que prefieran permanecer como espectadoras, podrán hacerlo a lo largo de la ruta del Desfile: Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Calle 5 de Mayo, para finalizar en el Zócalo de Ciudad de México.

¿Cuándo? 26 de Octubre de 2025, a las 18:00 horas

¿Dónde? Del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México.

Paseo Nocturno en Bici Día de Muertos

Para aquellos que prefieran hacer el recorrido en bicicleta, el Gobierno de Ciudad de México tiene preparado el Paseo Nocturno "Muévete en Bici" con motivo del Día de Muertos.

La invitación es para ciclistas, corredores, patinadores y peatones de todas las edades para que acudan a la zona centro de Ciudad de México, para participar en esta rodada.

¿Cuándo? 25 de Octubre de 2025, el horario será de 19:00 a 23:00 horas

¿Dónde? La ruta iniciará en Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico de la capital.

Noche del Axolotl 2025

Este evento gratuito organizado en la Casa Jaime Sabines, ubicada en San Ángel, tendrá programación cultural para todas las edades.

El evento durará dos días y tendrá una amplia oferta de teatro, danza, documentales, música, charlas, talleres, bazar de alimentos, artesanías y muchas sorpresas más.

¿Cuándo? La cita es el 1 y 2 de noviembre de 12:00 a 20:00 horas.

¿Dónde? Casa Jaime Sabines, (ubicada en avenida Revolución 1747, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México).

Desfile Monumental de Día de Muertos 2025

De acuerdo con Faro Tláhuac, el Monumental Desfile de Día de Muertos que incluye carros alegóricos, bailarines, números musicales y catrinas monumentales tendrá lugar el domingo 2 de noviembre.

Se trata de uno de los eventos más esperados para los amantes de Día de Muertos, y una oportunidad de experimentar la magia y creatividad en torno a esta festividad. En este evento participan colectivos y artistas que dan vida al espectáculo.

¿Cuándo? 2 de noviembre de 2025

¿Dónde? Iniciaría en la Puerta de Leones de Chapultepec, seguiría por Paseo de la Reforma y culminaría en el Zócalo de Ciudad de México.

