Concurso de Catrinas y Desfile de Calaveras para Celebrar Día de Muertos 2025 en Puebla

En Puebla es bien sabido que la temporada de Todos Santos es muy especial, y el municipio de Tecali de Herrera no se podía quedar atrás con su celebración de Día de Muertos 2025.

Es por eso que en N+ Puebla te contamos todas las actividades que esta pintoresca demarcación tendrá en sus festejos, así como los horarios para cada una de ellas.

Concursos de Día de Muertos 2025 en Tecali de Herrera, Puebla

La fecha especial en la que se llevarán a cabo todos los concursos es el miércoles 29 de octubre de 2025, mismos en el que se tienen planeados tres concursos adoc a la temporada de Día de Muertos:

El primero será el Concurso de Ofrendas, mismo que dará inicio a las 16:00 horas, recibiendo como premio cinco mil pesos el primer lugar, tres mil pesos el segundo y mil pesos el tercero.

Posteriormente a las 17:00 horas se realizará el Concurso de Disfraces, donde los premios serán de tres mil pesos para el primer lugar, dos mil para el segundo y mil para el tercero.

El último de los certámenes será el Concurso de Catrinas de material reciclado, a las 17:30 horas, habiendo dos categorías, la monumental de 1.50 metros, misma que contará con un premio de cuatro mil pesos, y la chica que va de 50 a 70 centímetros, teniendo una recompensa de dos mil pesos.

Habrá Desfile de Calaveras para celebrar el Día de Muertos en Tecali de Herrera

Ese mismo día para cerrar con broche de oro, las calles de Tecali de Herrera albergarán el Desfile de Calaveras a las 19:00 horas, mismo que recorrerá las calles principales del municipio.

La circulación en el primer cuadro de la cabecera municipal será cerrada desde una hora antes, mientras que la banda invitada para este evento es la “Orfeo Marching Band”.

Con información de Gobierno Municipal de Tecali de Herrera

