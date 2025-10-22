Realizarán Concurso de Carros Alegóricos durante Desfile de Día de Muertos en Puebla
Este domingo 26 de octubre en el municipio de Acajete se premiará a los mejores carros alegóricos que participen en el Desfile de Día de Muertos 2025.
Para el municipio de Acajete la tradición de Todos Santos es muy importante, e incentivan la participación ciudadana con certámenes como el concurso de carros alegóricos que participarán en el Desfile de Día de Muertos 2025.
Tan solo con dicho evento se espera en la demarcación una afluencia de dos mil visitantes, para obtener en total por la temporada la visita de diez mil personas y una derrama económica el día del desfile de 400 mil pesos para obtener en toda la temporada la cifra aproximada de dos millones de pesos.
Concurso de carros alegóricos en Desfile de Día de Muertos 2025 en Acajete: Inscripciones y Premios
El concurso de carros alegóricos ocurrirá previo al Desfile de Día Muertos 2025, mismo en el que se observarán las unidades participantes. La cita es el próximo domingo 26 de octubre a las 18:00 horas.
Para poderse inscribir es necesario hacerlo vía Whatsapp aquí. El primer lugar del certamen ganará siete mil pesos, al segundo lugar se le entregarán cinco mil pesos, mientras que al tercer lugar dos mil pesos.
Concurso de Ofrendas de Día de Muertos en Acajete, Puebla
Además de la competencia por ser el mejor carro alegórico del desfile, también se dio a conocer el concurso de Ofrendas de Día de Muertos, mismo que se realizará el jueves 30 de octubre en la explanada municipal.
Para inscribirse es necesario hacerlo por medio de mensaje de Whatsapp, en la opción que se dejó aquí arriba. En este caso el primer lugar recibirá cinco mil pesos, el segundo tres mil y el tercero mil.
Con información de Gilberto Arribalzaga
