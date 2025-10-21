Inicia Temporada del Mole de Caderas 2025 con Ritual de la Matanza en Puebla

Este martes 21 de octubre, en el municipio de Tehuacán, dio inicio la temporada 2025 del Mole de Caderas, un platillo tradicional de la gastronomía del estado de Puebla.

Durante la inauguración se realizó la “Danza de la Matanza”, ritual con el que año tras año indica a los restauranteros de la región que pueden iniciar la comercialización de esta deliciosa comida.

Noticia relacionada: ¿Cómo se Elabora el Mole Poblano Artesanal y Cuáles Son sus Ingredientes?

Esperan vender 75 mil platillos de mole de caderas en Puebla durante 2025

En la inauguración de la temporada 2025 del mole de caderas en Tehuacán, Puebla, asistió el gobernador del estado Alejandro Armenta, quien mencionó que el inicio de la temporada representa una gran oportunidad para encontrarse con las raíces milenarias y darle sentido a una tradición gastronómica que hermana a la mixteca poblana con la oaxaqueña.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, informó que se calcula una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, con la venta de más de 75 mil platillos que elaborarán más de 70 restaurantes y cocineras tradicionales de la región.

En su intervención, la secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, destacó que este platillo tradicional y ancestral representa una de las expresiones más profundas de la identidad poblana, al evocar la fuerza y sabiduría de los pueblos.

¿Qué es el Mole de Caderas y cuánto costará en Puebla?

El mole de caderas es un platillo tradicional y de temporada de la región de Tehuacán y la Mixteca poblana, que se basa en un caldo de espinazo y caderas de chivo, al que se le añade una salsa especial de chiles, jitomate y guajes.

Presentación de la Temporada 2025 de Platillo Mole de Caderas en Puebla

Según las recientes estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el costo de un platillo en Puebla durante la temporada de 2025 oscilará entre 750 y 850 pesos.

Historias recomendadas:

Con información del Gobierno de Puebla

GMAZ