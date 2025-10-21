Anuncian Catrinas Gigantes y Lluvia de Faroles por Día de Muertos en Huehuetla, Puebla

En el municipio de Huehuetla en la Sierra Nororiental de Puebla es muy importante la tradición del Día de Muertos por eso es que traen un año más el Festival Santujni 2025, con el que toda la población celebra la memoria de todos los que ya no están entre ellos.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre la demarcación con raíces totonacas realizará 15 actividades culturales acordes a la temporada de Todos Santos con las que se espera recibir a mil personas diarias en el centro de la cabecera municipal.

Festival Santujni 2025, en Huehuetla, Puebla: actividades, fechas y horarios

El Festival Santujni de Huehuetla iniciará el martes 28 de octubre a las 14:00 horas con la Inauguración de Arcos Florales y Zona Artesanal, a las 14:30 horas se expondrán Catrinas de Cartonería y a las 16:00 horas se llevará a cabo el Desfile de Carros Alegóricos.

Para el miércoles 29 de octubre a las 14:00 horas se realizará la Demostración de Altares, mientras que a las 18:00 horas se llevará a cabo el Encuentro de Cuadrillas.

El jueves 30 de octubre a las 13:00 horas se realizará el Concurso de Globos de Papel China de instituciones educativas y a las 20:00 horas se realizará una Callejoneada que incluye leyendas regionales y música en vivo.

El viernes 31 de octubre dará inicio el Festival del Pan de Muerto y Tamal de Pulaklha a las 14:00 horas, Coco el Musical a las 17:00 horas, y la obra de suspenso “La Llorona” a las 20:00 horas.

El sábado 1 de noviembre se llevarán a cabo dos concursos: el de disfraces reciclados a las 14:00 horas y el de calaveritas literarias a las 15:30 horas.

Por último, el 2 de noviembre también se realizarán dos certámenes, el Concurso Libre de Globos de Papel China a las 13:00 horas, y el Concurso Virtual de Altares de Día de Muertos a las 20:00 horas, misma hora en que se realizará la Lluvia de Faroles con la que se dará fin al Festival Santujni 2025 en Huehuetla.

¿Cómo llegar al municipio de Huehuetla desde la ciudad de Puebla?

El municipio de Huehuetla se ubica aproximadamente a cuatro horas y media de distancia de la ciudad de Puebla en automóvil, para llegar se tiene que transitar por la autopista Amozoc-Perote.

En autobús solo existen dos corridas desde la Central de Autobuses CAPU, a las 3:00 am y a las 13:35 horas.

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ