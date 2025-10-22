Leyendas y Carrera de las Almas por Día de Muertos en Pueblo Mágico de Puebla

En uno de los pueblos mágicos más recientes de Puebla en recibir el nombramiento, Teziutlán, se llevará a cabo por segundo año consecutivo el Festival de las Almas 2025 para celebrar el Día de Muertos.

En N+ Puebla te contamos todo lo que tienes que saber sobre este evento de la temporada de Todos Santos que inicia el próximo 28 de octubre y finaliza hasta el 3 de noviembre.

Festival de las Almas 2025 en Teziutlán, Puebla: Actividades, Fechas y Horarios

El Festival de las Almas 2025 en el Pueblo Mágico de Teziutlán inicia este martes 28 de octubre con la inauguración de la exposición de Raúl Díaz a las 12:00 horas, mientras que a las 16:00 horas se llevará a cabo el Desfile de las Almas.

El miércoles 29 de octubre se realizarán dos Recorridos de Leyendas a las 19:00 y a las 20:30 horas haciendo una caminata por los edificios más emblemáticos del municipio.

El jueves 30 de octubre la Universidad UPN realizará el evento Xantolo a las 12:00 horas, a las 18:00 horas habrá una Caminata de las Almas, y nuevamente a las 19:00 y 20:30 horas habrá Recorridos de Leyendas.

El viernes 31 de octubre se instalará un módulo de Pinta caritas gratuito de 15:00 a 18:00 horas, se realizará la Carrera de las Almas a las 17:00 horas y se hará la Lectura de Atril “Macario” a las 18:00 horas.

Para el sábado 1 de noviembre se realizarán cinco proyecciones del Videomapping “El Guardián del Tiempo”, a las 18:30, 19:00, 19:30, 20:40 y 21:15 horas.

El domingo 2 de noviembre se llevará el Concierto de las Almas a las 19:00 horas, mientras que el lunes 3 de noviembre se finalizará el Festival de las Almas a las 20:30 horas.

¿Cómo llegar al Pueblo Mágico de Teziutlán desde Puebla?

El municipio de Teziutlán se encuentra aproximadamente a dos horas de distancia de la ciudad de Puebla. Si quieres ir en automóvil tienes que tomar la Autopista Amozoc-Perote.

En caso de querer viajar a la demarcación en autobús, existen diferentes líneas que salen desde la Central de Autobuses CAPU en diferentes horarios.

