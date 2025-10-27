Catrinas Gigantes y una Casa del Terror en el Festival "Sendero Al Mictlán" 2025 de Puebla

El Día de Muertos en el municipio de San Andrés Cholula se ha vuelto toda una fiesta desde el 17 de octubre con la llegada del Festival “Camino al Mictlán” 2025 donde se puede disfrutar de muchas actividades alusivas a la temporada.

En N+ Puebla te contamos que puedes encontrar en esta celebración y las actividades que no te puedes perder en la semana principal de la temporada de muertos.

Catrinas Gigantes en Festival "Sendero al Mictlán 2025" en San Andrés Cholula. Foto: Karen Juárez | N+

Recorrido por Festival “Sendero al Mictlán 2025” en San Andrés Cholula, Puebla

El recorrido del Festival “Sendero al Mictlán" es preferible iniciarlo desde la calle 14 Oriente, en el inicio del Parque Intermunicipal donde se pueden encontrar dos catrinas gigantes además de un tianguis artesanal con artículos referentes al Día de Muertos.

De ahí se puede seguir por la parte del espacio que está tras el Museo Regional de Cholula, donde encontrarás más catrinas gigantes, una Casa del Terror, una ofrenda monumental, y un camposanto creado por las diferentes dependencias del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, cada tumba tiene una temática diferente.

El Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula se llenó de flores de cempasúchil. Foto: Karen Juárez | N+

En la explanada verde del Parque Intermunicipal se encuentra una zona especial para presentaciones artísticas y culturales donde puedes asistir a eventos para todas las edades como conciertos, danza folklórica e incluso disfrutar una historia por parte de un cuenta cuentos.

El final del recinto también se encuentra decorado, luciendo otras dos catrinas gigantes, además de bancas decoradas de una manera que te puedas sentir parte del inframundo cholulteca.

Festival "Sendero Al Mictlán 2025" en San Andrés Cholula. Foto: Karen Juárez | N+

Actividades que no te puedes perder del Festival “Sendero al Mictlán 2025” en San Andrés Cholula

A pesar que fue inaugurado hace más de una semana, el Festival “Sendero al Mictlán 2025” aún tiene varias actividades por ofrecer siendo las principales:

El martes 28 de octubre se estrena el cortometraje “Regresar”, además de la inauguración de una Alfombra de Cempasúchil a las 17:00 horas.

Ofrenda Monumental en Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula. Foto: Karen Juárez | N+

El jueves 30 de octubre las calles de San Andrés Cholula se llenarán de catrinas y catrines con el Carnaval “Un Viaje al Mictlán”, un desfile conmemorativo que iniciará a las 19:00 horas, misma hora en la que también dará inicio el recorrido “Leyendas. Los Portales al Mictlán”.

El viernes 31 de octubre a las 15:00 horas se llevará a cabo una exposición de motocicletas intervenidas estéticamente con temática del Día de Muertos, mientras que a las 20:00 horas le tocará su turno de desfilar en el Carnaval “Un Viaje al Mictlán” a la delegación Atlixcáyotl.

El sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas se realizará un concurso de disfraces para mascotas mientras que a partir de las 15:00 horas iniciará una serie de conciertos.

El domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas se llevará a cabo un concurso de Calaveritas Literarias, y para cerrar con broche de oro, el sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas se realizará la “Carrera de las Iglesias”.

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ