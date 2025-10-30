¿Quién Es el Príncipe Andrés y Por Qué Ya No Pertenece a la Realeza?

Conocido como príncipe Andrés, el hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo será removido de sus títulos y sus honores. De acuerdo con un comunicado publicado por el Buckingham Palace este jueves 30 de octubre de 2025, a partir de ahora será conocido como Andrew Mountbatten Windsor. A propósito de que el hermano del rey Carlos ya no pertenece a la realeza te contamos quién es y por qué fue removido de sus títulos reales.

Andrew Mountbatten Windsor se vio envuelto en una demanda civil presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusaba de agresión sexual y de infligir angustia emocional. Años después de presentarla por primera vez, un juez federal la retomó y dictaminó que las denuncias de abuso sexual de la acusadora procedían. En febrero de 2022, el hijo de la reina Isabel II llegó a un acuerdo con la víctima y convino que haría una donación a su organización benéfica.

En el documento publicado este jueves se informa que ya se le notificó al hijo de la fallecida reina Isabel que deberá mudarse a un alojamiento privado alternativo, pues la propiedad en que residía también le será retirada.

¿Quién es el príncipe Andrés?

El príncipe Andrés nació en el Palacio de Buckingham el 19 de febrero de 1960. Es uno de los cuatro hijos de la reina Isabel II y el príncipe Felipe; es hermano del rey Carlos III, de la princesa Ana, y del duque de Edimburgo, Eduardo. Fue bautizado con el nombre de Andrés Alberto Cristián Eduardo.

Ingresó en la Marina Real en 1979 y un año después se graduó en el Britannia Royal Naval College de Dartmouth. Recibió entrenamiento de vuelo en aviones de ala fija y helicópteros, con especialidad en el helicóptero Sea King. Fue parte de la primera línea del Escuadrón Aeronaval 820 y se mantuvo activo en la Marina Real durante 22 años, en ese tiempo formó parte del grupo de tareas para recuperar las Islas Malvinas.

Al terminar su carrera militar, se convirtió en representante especial para el Comercio Internacional y la Inversión. Durante muchos años se dijo que era el favorito de la reina Isabel II, a quien representaba como Jefa de Estado en eventos y visitas en el país y el extrangero. También cumplía esta función durante sus visitas a países de la Commonwealth y otros.

El príncipe Andrés tenía 26 años cuando se casó con Sarah Ferguson, el 23 de julio de 1986 en la Abadía de Westminster. Tuvieron dos hijas: Beatriz y Eugenia, ambas princesas. Andrés y Sarah se divorciaron en 1996.

¿Por qué el príncipe Andrés fue removido de sus títulos reales?

Los problemas del príncipe Andrés surgieron por su estrecha relación con Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual, y con Ghislaine Maxwell, hallada culpable de reclutar y abusar de menores.

En 2015, Virginia Giuffre acusó públicamente a Jeffrey Epstein de haberle pagado para tener relaciones sexuales con él, el príncipe Andrés y otros conocidos de Epstein, cuando ella tenía 17 años. La situación se agravó en 2019, cuando Andrés concedió una entrevista a la BBC en la que intentó justificar su amistad con Epstein, provocando una fuerte reacción pública por minimizar los delitos del financiero y por sus respuestas evasivas.

El príncipe negó conocer a Giuffre, pero no pudo explicar una fotografía en la que aparece abrazándola, lo que debilitó su credibilidad. Declaraciones como que era “físicamente incapaz de sudar” fueron objeto de burla y escándalo mediático. Giuffre alegó que fue traficada al miembro de la realeza en tres ocasiones alrededor de 2001.

En 2021, Giuffre presentó una demanda civil contra el príncipe Andrés en Nueva York, que un juez permitió continuar en 2022, pese a los intentos del príncipe por desestimarla. Aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales, el daño a su reputación fue irreparable y marcó el inicio de su retiro definitivo de la vida pública.

El príncipe Andrés anunció desde el 17 de octubre de pasado que dejaría de usar su título y los honores que le fueron conferidos. En 2019 se confirmó que Andrés se retiraría de sus funciones públicas por tiempo indefinido y en 2022 se dio a conocer que no retomaría sus funciones públicas.

