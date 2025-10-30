Peso Pluma Recibe Jersey de Oro de 14 K en Las Vegas, De Manos de Un Fan

Un diseñador de ropa y stylist de celebridades conocido como Santiago Salaverry se trasladó hasta las afueras del hotel ARIA Sky Suites de Las Vegas para entregar en las manos de Peso Pluma un jersey fabricado con oro de 14 kilates. El diseño fue creado especialmente para el intérprete de Bellakeo.

Salaverry se presentó en la entrada del hotel Aria Sky Suites, en donde pudo presumirle su creación a Peso Pluma, quien estaba acompañado de su novia, Kenia Os. El joven le explicó que cada decisión tomada para realizar la prenda, respondía a los gustos e intereses del cantante.

Peso Pluma Recibe Jersey de Oro de 14 Kilates

Salaverry fue captado presentándole a Peso Pluma el jersey de oro de 14 kilates; en el clip puede verse cómo le explica que el logo y el parche que dice Peso Pluma, ubicado en una manga, están hechos con tela de oro de 14 kilates.

Además, contó que el producto cuenta con una verificación de que está hecho con oro 100% real. Salaverry agregó que colocó el número diez porque, en una entrevista, Peso Pluma dijo que esa sería la posición en que jugaría si se dedicara al futbol profesional. En el video se escucha al intérprete mexicano diciéndole: "Qué chingona".

Pero esa no fue la única prenda que Salaverry le presentó a la pareja, también llevó un hoodie negro, que formaba parte de la colección exclusiva de Peso Pluma y que presume diamantes en el pecho y una capa con orejas. La prenda hace referencia a la canción ICE que dice:

Y el que no arriesga nunca le va bien El cuello ice como Lucifer Brillan diamantes en mi ser Perdón, niña, no se va a poder

Según el creador, la tela de oro fue creada durante los tiempos de Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia, quienes buscaban demostrar su poder y prestigio mediante un versus de moda.

Santiago Salaverry es fundador de la marca Say What 10. Este diseñador fue el mismo que en septiembre de 2023 le entregó un vestuario a Saúl 'Canelo' Álvarez, que constaba de un chaleco y unos shorts de cuero personalizados.

