El Príncipe Británico Andrés, Envuelto en Escándalos, Renuncia a su Título Real

El príncipe Andrés, segundo hijo de la fallecida reina Isabel II, ha renunciado a su título real en medio de las controversias que lo han rodeado por sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

La decisión se produce después de años de escándalos que forzaron al príncipe a retirarse de la vida pública en 2020 y que llevaron a su madre a despojarlo de sus honores militares en enero de 2022. La renuncia al título representa un nuevo capítulo en la distancia que la Casa Real británica ha mantenido con Andrés desde que se conocieron sus conexiones con Epstein.

El príncipe ha estado en el centro de la polémica desde que se divulgaron documentos judiciales estadounidenses que detallan sus lazos con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 antes de enfrentar juicio. Los documentos desclasificados por un juzgado de Nueva York forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, socia de Epstein que actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores.

Giuffre acusó al príncipe Andrés de haberla abusado sexualmente en tres ocasiones cuando ella tenía 17 años. En 2022, ambas partes alcanzaron un acuerdo millonario extrajudicial, evitando así un juicio público. El príncipe ha negado consistentemente todas las acusaciones.

En enero de 2024, la Policía Metropolitana de Londres descartó investigar al príncipe Andrés pese a haber recibido una denuncia de la organización antimonárquica Republic. Un portavoz policial confirmó que las autoridades estaban conscientes de la divulgación de documentos judiciales relacionados con Epstein, pero no procedieron con una investigación.

Graham Smith, director de Republic, criticó la decisión policial y cuestionó cómo las víctimas pueden confiar en el sistema de justicia si no se procede contra figuras prominentes. Por su parte, el primer ministro Rishi Sunak declinó comentar sobre asuntos policiales, mientras que el líder laborista Keir Starmer, antiguo fiscal del Estado, señaló que las acusaciones creíbles deben ser examinadas independientemente de quién sea el acusado.

Los archivos desclasificados también revelan conexiones de Epstein con otras figuras prominentes, incluyendo al expresidente estadounidense Bill Clinton.

Con información de AFP.

