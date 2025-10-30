Carlos III Inicia Proceso Para Retirar Títulos al Príncipe Andrew

Buckingham Palace emitió este jueves 30 de octubre de 2025 un comunicado anunciando que su majestad ha iniciado un proceso formal para remover el Estilo, Títulos y Honores del príncipe Andrew.

Según el documento, el hijo del fallecido rey será conocido a partir de ahora como Andrew Mountbatten Windsor, perdiendo así su tratamiento como príncipe.

El comunicado detalla que Andrew ha mantenido hasta la fecha un arrendamiento sobre Royal Lodge, propiedad que le ha proporcionado protección legal para continuar residiendo en ella. Sin embargo, la Casa Real ha servido notificación formal para que rinda el arrendamiento y se mude a un alojamiento privado alternativo.

El Palacio señaló que estas medidas se consideran necesarias, añadiendo que Andrew continúa negando las alegaciones en su contra. El texto no especifica la naturaleza exacta de dichas alegaciones.

La declaración concluye con un mensaje de la familia real expresando que sus pensamientos y simpatías han estado y permanecerán con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso.

