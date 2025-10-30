Economía de México Cae en Tercer Trimestre 2025: SHCP Descarta ‘Debilidad Generalizada'
|
N+
-
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explica los dos factores clave que contribuyeron a una caída de -0.3 en el PIB
COMPARTE:
Durante el tercer trimestre de 2025, la economía de México registró una disminución de 0.3%, con cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con los informes de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hoy, 30 de octubre de 2025.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Edgar Amador Zamora, dio a conocer los motivos de la contracción de la economía nacional y también descartó que se trate de una “debilidad generalizada en la economía”.
Historias recomendadas:
- ¿Cuál Será el Último Huracán de la Temporada de Ciclones 2025 en México?
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.
- Sistema Cutzamala Roza el 100% de Almacenamiento: Así Está el Nivel de Agua de las Presas Hoy.
Con información de N+.
spb