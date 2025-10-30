Inicio Economía Economía de México Cae en Tercer Trimestre 2025: SHCP Descarta ‘Debilidad Generalizada'

Economía de México Cae en Tercer Trimestre 2025: SHCP Descarta ‘Debilidad Generalizada'

|

N+

-

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explica los dos factores clave que contribuyeron a una caída de -0.3 en el PIB

Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla

Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla

COMPARTE:

Durante el tercer trimestre de 2025, la economía de México registró una disminución de 0.3%, con cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con los informes de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hoy, 30 de octubre de 2025.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Edgar Amador Zamora, dio a conocer los motivos de la contracción de la economía nacional y también descartó que se trate de una “debilidad generalizada en la economía”.

 

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb

Economía México
Inicio Economía Economía de México disminuye en tercer trimestre 2025 shcp explica motivos y descarta debilidad generalizada