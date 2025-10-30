SEMAR Rescata a 27 Menores en Embarcación en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó este jueves 30 de octubre, sobre un rescate de varias personas en altamar. Derivado de un operativo, realizado por la Secretaría de Marina (SEMAR), se confirmó que fueron auxiliadas 28 personas.

Entre las personas localizadas, 27 son de entre 14 y 17 años y una de 18 años de edad, quienes se encontraban a bordo de una embarcación en altamar.

Resguardan a 27 menores rescatados en altamar en Sinaloa

Los menores que fueron rescatados quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para brindarles atención y protección integral, mientras se determina su situación jurídica.

Hasta el momento, se desconoce de dónde provienen las personas halladas en la embarcación; sin embargo, de manera preliminar las autoridades dieron a conocer de que las y los jóvenes podrían ser provenientes de la frontera con el estado de Chiapas.

Cabe destacar, que no se reportaron personas detenidas relacionadas con este hecho, pero la Fiscalía General del Estado mantiene los trabajos de investigación para aclarar los hechos.

