Familia de Argentina se Pierde en Altamar y Llega a Costas de El Mezquital en Tamaulipas

Una familia proveniente de Argentina terminó llegando a las cosas del Puerto Mezquital, localizado en Matamoros, Tamaulipas, cuando se encontraban navegando en alta mar.

Fue alrededor de las cinco de la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025, que arribaron al puerto de Mezquital después de haberse perdido. De acuerdo con los primeros informes, la familia compuesta por la pareja y un pequeño de cuatros años, habían salido al mar como plan de diversión, sin embargo, entrada la noche experimentaron la perdida de orientación por lo que navegaron sin rumbo hasta llegar a la orilla.

Rescatan a Familia de Argentina a la Deriva en Playa El Mezquital. Foto: noticias_tams

Pescadores y habitantes de la zona los auxiliaron con agua, alimento y atención médica básica. Afortunadamente no presentaban cuadros de deshidratación o alguna otra condición que afecte su salud, por lo que estarán realizando los protocolos correspondientes para continuar con su travesía.

De momento, se desconoce el punto exacto de donde zarparon por lo que será la autoridad competente quien pueda dar más información en las próximas horas.

