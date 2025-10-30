Agricultores Realizan Bloqueo Total en la Caseta Cuatro Caminos en Guasave, Sinaloa

Productores agrícolas del estado de Sinaloa han decidido endurecer sus acciones de protesta para exigir un mejor precio para el maíz.

A partir de las 10:25 de la mañana de este 30 de octubre, mantienen un bloqueo total en la caseta de Cuatro Caminos, ubicada en el municipio de Guasave, impidiendo el paso de automóviles particulares, transporte de carga y unidades de transporte de pasajeros.

El cierre vehicular permanecerá por al menos 72 horas

De acuerdo con los organizadores, la medida se mantendrá por al menos 72 horas como parte de una estrategia para visibilizar la problemática del campo y presionar al Gobierno Federal a revisar el precio base del grano.

Aunque en algunos momentos se ha permitido el paso intermitente de vehículos particulares y transporte de personas, el tránsito de unidades de carga permanecerá completamente bloqueado durante el periodo acordado.

Los productores demandan que el precio del maíz se establezca en 7 mil 200 pesos por tonelada, en lugar de los 6 mil 150 pesos que propone el Gobierno Federal, acuerdo alcanzado con productores de la región del Bajío, pero que los sinaloenses consideran injusto y fuera de sus costos de producción.

Manifestaciones continúan en San Miguel Zapotitlán, El Pisal y Costa Rica en Culiacán

Además del bloqueo en Cuatro Caminos, las manifestaciones continúan en otras casetas del estado, entre ellas las de San Miguel Zapotitlán en Ahome, El Pisal en Navolato, y Costa Rica en Culiacán.

El movimiento busca abrir un canal de diálogo con las autoridades federales, sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ningún acercamiento.

Ante la falta de respuesta, los productores advirtieron que podrían intensificar las protestas, incluso con la toma de aduanas en la frontera norte del país, con el objetivo de ejercer presión a nivel nacional e internacional.

