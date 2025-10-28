Gobierno de Sinaloa Confirma Ataque con Drones en Badiraguato y Otras Zonas Serranas

En un encuentro con los medios locales en Culiacán, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha informó que han sido confirmados ataques con drones en Badiraguato, Tepache y Jesús María, lo que ha derivado en un fenómeno de desplazamiento en dichas comunidades.

Ante esta situación el gobernador mencionó que hay un operativo donde ya han sido decomisados drones.

Hay un operativo, se han decomisado muchos drones, están usando los drones y la gente le tenía miedo al dron...

Gobernador de Sinaloa confirma operativos en Tepuche

El gobernador mencionó que tras los fuertes hechos de violencia se encuentra activo un fuerte operativo de seguridad en Tepuche. Cabe recordar que el Mayor de Fuerzas Especiales, Jesús "O", perdió la vida el pasado 16 de octubre tras ser emboscado por integrantes del crimen organizado mientras encabezaba un grupo de reconocimiento en esa misma región.

Esta mañana siete civiles fueron abatidos y eran presuntamente integrantes de la célula delictiva responsable del asesinato de Jesús "O". De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los hechos se suscitaron cuando elementos federales y estatales realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones de Tepuche y Agua Blanca.

Dos niñas mueren en fuego cruzado durante enfrentamiento en Badiraguato

Dos menores perdieron la vida y cuatro personas más resultaron heridas luego de quedar atrapadas en un enfrentamiento entre elementos del Ejército y un grupo armado en Badiraguato, Sinaloa.

El hecho ocurrió la tarde del 6 de mayo de 2025, cuando militares brindaban seguridad a personal de la Fiscalía Estatal que acudía a levantar los cuerpos de cuatro hombres asesinados en la zona de La Lapara y La Cieneguilla, siendo emboscados en la carretera federal 24.

Durante el tiroteo, una familia que transitaba por el lugar quedó en medio del fuego cruzado, lo que provocó la muerte de las dos niñas. Tras el incidente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que no habrá impunidad en el caso y calificó la situación como indignante.

El mandatario informó que se ha brindado apoyo a la familia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la Secretaría de las Mujeres. Asimismo, indicó que ya se realiza la investigación correspondiente e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la paz en el estado de Sinaloa.

