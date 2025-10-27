Por Segunda Vez Incendian y Vandalizan Casa del Sector Tres Ríos de Culiacán

Una vivienda ubicada en el fraccionamiento Alameda Residencial, dentro del Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, fue incendiada y vandalizada nuevamente la mañana de hoy lunes 27 de octubre, por sujetos desconocidos.

El inmueble se encuentra en la esquina de la calle David Alfaro Siqueiros y la avenida Ignacio López Rayón, una zona comercial al norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando los agresores derribaron el portón de la cochera utilizando un vehículo para ingresar al interior y prender fuego a la planta baja de la residencia.

Sin lesionados, es la segunda vez que vandalizan

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que la vivienda se encontraba deshabitada al momento del ataque.

Con este nuevo incidente, ya son dos los ataques registrados contra la misma propiedad, que anteriormente había sido vandalizada e incendiada de manera similar por individuos no identificados.

Minutos después del siniestro, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arribaron al lugar para asegurar el perímetro, mientras que bomberos de Culiacán lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia las casas vecinas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas y responsables de este segundo atentado en el sector Tres Ríos.

