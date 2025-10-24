Operación Frontera Norte: Golpe al Narco en Sinaloa con Afectación de 281 MDP
El Gabinete de Seguridad informó que la afectación económica a la delincuencia organizada es por 281 millones de pesos, en Sinaloa
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 24 de octubre de 2025, los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” hasta el día 23 de octubre del presente año, en el que destaca una afectación económica a la delincuencia oranizada por 281 millones de pesos, en Sinaloa.
Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8 mil 326 personas y el aseguramiento de 6 mil 460 armas de fuego, además de:
- 105,136.2 kg de droga, lo equivalente a 105 toneladas, entre ellas, 483.32 kg de fentanilo.
- 1,121,094 cartuchos de diversos calibres.
- 29,919 cargadores.
- 5,280 vehículos.
- 1,010 inmuebles
Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.
Noticia relacionada: Robo de Agua en Edomex: Operativo en 48 Municipios contra Pipas Ilegales y Pozos Clandestinos.
Resultados de la operación Frontera Norte por estados
Entre los aseguramientos y detenciones bajo la “Operación Frontera Norte” destacan los siguientes:
Chihuahua
- En Chihuahua y Ciudad Juárez, se detuvo a una persona, se aseguraron dos armas cortas, seis cargadores, 414 cartuchos, cuatro inmuebles y tres vehículos.
Nuevo León
- En Monterrey, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos armas largas, cinco cargadores, 22 cartuchos, 45 dosis de marihuana, 55 de metanfetamina, dos chalecos balísticos, dinero en efectivo, dos básculas grameras y dos vehículos.
Sinaloa
- En Culiacán, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 13,850 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 281millones de pesos.
- En Navolato, se detuvo a 11 personas, se aseguraron dos ametralladoras, 10 armas de fuego, 21 cargadores, 868 cartuchos, equipo táctico y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.
Sonora
- En Sahuaripa, se aseguraron dos vehículos que tenían en su interior 62 cartuchos.
Tamaulipas
- En Reynosa, se detuvo a dos personas, se aseguraron tres armas de fuego, seis cargadores, 512 cartuchos, 1,000 pastillas de fentanilo, 1.3 kilos de metanfetamina, dosis de cocaína y de marihuana, una báscula gramera, 14 teléfonos celulares, dinero en efectivo y dos inmuebles.
Con información de N+
