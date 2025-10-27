Rescatan a una Persona y Detienen a 3 Civiles Armados en Culiacán, Sinaloa

Un civil rescatado, 3 presuntos delincuentes detenidos y un importante aseguramiento de armas, cargadores y vehículos fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad, Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República y del Estado tras un fuerte operativo al norte de Culiacán, Sinaloa.

Durante labores de seguridad en el poblado de Juan Aldama, en el municipio de Navolato, policías estatales y elementos militares observaron dos vehículos que, al notar la presencia de la autoridad, emprendieron la huida hacia el rumbo de Pericos. Por lo tanto, se les dio seguimiento sumando más unidades de civiles con individuos armados.

Ante ello, se solicitó el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, logrando ubicar a la mayoría de ellos en las inmediaciones del poblado de Jesús María.

Al localizarlos en el sitio, y tras una agresión que se repelió lograron neutralizarlos para rescatar a un civil quien presuntamente fue víctima de privación ilegal de su libertad.

Aseguran vehículos, armamento y cargadores

Así mismo se detuvo a 3 civiles armados, uno de ellos lesionado, se aseguró una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 45 mm, 4 fusiles tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm, 1 fusil tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, 1 rifle calibre .243 Win y 2 aditamentos lanzagranadas calibre 40 mm.

En total fueron más de 1,500 cargadores para el distinto armamento con el que contaban los detenidos. También fueron asegurados 7 chalecos con sus respectivas placas balísticas.

De la misma manera fueron asegurados 7 vehículos, de los cuales 5 contaban con reporte de robo y uno de ellos con blindaje artesanal; 2 vehículos sin datos.

Los detenidos al igual que el resto de las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el hombre lesionado fue atendido en el sitio y posteriormente llevado a recibir atención médica; se encuentra en un hospital en calidad de detenido.

N+

JGMR