Violencia en Sinaloa: 18 Detenidos y Decomiso de Droga por Enfrentamiento en Culiacán y Navolato

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 24 de octubre de 2025, que fueron detenidas 18 personas en Sinaloa, luego de repeler una agresión en Culiacán, donde arrestaron a 7 sujetos; además, otros 11 presuntos delincuentes fueron capturados en Navolato, ante el decomiso de droga y armas.

Como parte del reforzamiento a la seguridad de Sinaloa, el día de ayer elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico

y @sspsinaloa1 realizaron diversas acciones coordinadas:



En Culiacán, tras repeler una agresión fueron detenidas 7 personas y se… pic.twitter.com/l2bNaKnbQM — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

Información en desarrollo...

