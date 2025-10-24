Inicio Nacional Seguridad Violencia en Sinaloa: 18 Detenidos y Decomiso de Droga por Enfrentamiento en Culiacán y Navolato

Violencia en Sinaloa: 18 Detenidos y Decomiso de Droga por Enfrentamiento en Culiacán y Navolato

Autoridades realizaron operativos conjuntos en Culiacán y Navolato, Sinaloa

Detenidos por violencia en Navolato, Sinaloa

Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 24 de octubre de 2025, que fueron detenidas 18 personas en Sinaloa, luego de repeler una agresión en Culiacán, donde arrestaron a 7 sujetos; además, otros 11 presuntos delincuentes fueron capturados en Navolato, ante el decomiso de droga y armas.

Información en desarrollo... 

Violencia en SinaloaInseguridad en MéxicoNarcotráfico
