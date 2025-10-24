Violencia en Sinaloa: 18 Detenidos y Decomiso de Droga por Enfrentamiento en Culiacán y Navolato
Autoridades realizaron operativos conjuntos en Culiacán y Navolato, Sinaloa
El Gabinete de Seguridad informó hoy, 24 de octubre de 2025, que fueron detenidas 18 personas en Sinaloa, luego de repeler una agresión en Culiacán, donde arrestaron a 7 sujetos; además, otros 11 presuntos delincuentes fueron capturados en Navolato, ante el decomiso de droga y armas.
Como parte del reforzamiento a la seguridad de Sinaloa, el día de ayer elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025
y @sspsinaloa1 realizaron diversas acciones coordinadas:
En Culiacán, tras repeler una agresión fueron detenidas 7 personas y se… pic.twitter.com/l2bNaKnbQM
Información en desarrollo...
