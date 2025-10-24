¿Te sientes seguro en el lugar donde vives? Muchos mexicanos no, sin embargo, existen lugares donde los habitantes perciben menos peligro. Aquí te decimos qué alcaldía de Ciudad de México (CDMX) resultó mejor evaluada en materia de seguridad, de acuerdo con la la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se realiza en México desde septiembre de 2013, con el objetivo de generar estimaciones de la percepción de la población sobre la seguridad pública. Con la ENSU se obtiene información que permita realizar estimaciones en ciudades de interés acerca de la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad.

Busca proporcionar información al público en general y proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

Percepción de inseguridad se mantiene estable en septiembre 2025

El INEGI presentó recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al mes de septiembre de 2025, en los que se muestra que el 63% de la población, mayor a 18 años de edad, “consideró que era inseguro vivir en su ciudad”.

De acuerdo con el INEGI, el dato es un “cambio estadísticamente significativo”, pues en septiembre de 2024, el porcentaje de percepción de inseguridad fue de 58.6%, mientras que en junio de 2025 fue de 63.2%.

En los datos proporcionados por el INEGI se muestra cuál es la alcaldía de Ciudad de México donde los habitantes se sienten más seguros; a continuación te damos los detalles de las ciudades o áreas urbanas con mejor y peor percepción de inseguridad.

Lista de las 5 áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad

Culiacán, Sinaloa, con 88.3% Irapuato, Guanajuato, con 88.2% Chilpancingo, Guerrero, con 86.3% Ecatepec, Estado de México, con 84.4% Cuernavaca, Morelos, con 84.2%

Lista de las 5 áreas urbanas con menor percepción de inseguridad

San Pedro Garza García, Nuevo León 8.9% Piedras Negras, Coahuila, con 15% Benito Juárez, Ciudad de México, con 15.6 Los Mochis, Sinaloa, con 19.2% San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 22.4%

Lista de las 5 alcaldías con mayor percepción de inseguridad

Gustavo A. Madero (GAM), con 73.2% Tláhuac, con 68.8% Xochimilco, con 67.6% Tlalpan, con 64.4% Iztacalco, con 63.4% Álvaro Obregón, con 60%

Lista de las 5 alcaldías con menor percepción de inseguridad

Benito Juárez, con 15.6% Coyoacán, con 46.7% Miguel Hidalgo, con 51.1% Milpa Alta, con 52.3% Magdalena Contreras, 55.9%

