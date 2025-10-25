Ataque Armado en Funeraria de Culiacán Deja Tres Personas Sin Vida

En el lugar resultaron heridos tres personas quienes fueron atendidas por elementos Cruz Roja y Grupo Gerum y trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El inmueble de la funeraria tiene impactos de bala, así como la puerta de cristal principal fue derribada, además de los carros que estaban estacionados frente a la funeraria.

Al lugar arribaron elementos de SEDENA, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva. La funeraria fue atacada a balazos por enfrente y por el estacionamiento que se encuentra atrás del inmueble.

Realizan operativo tras ataque armado en funeraria de Culiacán

En el área ya se encuentran las autoridades del Grupo Interinstitucional. Las autoridades recomiendan evitar circular por la zona y seguir las instrucciones ya que están en búsqueda de los responsables.

Se pide a la ciudadanía apoyar encendiendo las luces interiores y bajando los cristales en caso de tener vidrios polarizados.

