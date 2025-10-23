Localizan a Dos Abuelitas Sin Vida en Ahome, Sinaloa; Una de Ellas Con Signos de Violencia

En el municipio de Ahome, dos mujeres de la tercera edad fueron localizadas sin vida en hechos ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

El primer caso se registró la tarde del lunes 21 de octubre en una vivienda del fraccionamiento Villas de Cortez, en Los Mochis. En el lugar fue encontrada sin vida una mujer de 74 años identificada como Martha “N”, y junto a ella su nieto, Jesús Alberto “N”, de 33 años, quien presentaba heridas por arma blanca.

Adulta mayor localizada sin vida y sin signos de violencia

Mientras tanto, la noche del miércoles 22 de octubre, otra adulta mayor, identificada como Elvira “N”, también de 74 años, fue localizada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Tabachines II. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque será la Vicefiscalía zona norte quien determine las causas del fallecimiento.

La Secretaria de las Mujeres en Ahome, Mireya Peraza, informó que en ambos casos se mantiene estrecha coordinación con la Vicefiscalía y que los resultados de las investigaciones serán determinantes para conocer las circunstancias de cada hecho.

"En el caso de las mujeres, de las dos mujeres anteriores y esta que creo que fue el día de ayer, las dos pues, la última no cuenta con signos de que haya sido violentada, entonces estamos esperando de igual manera pues el resultado de la investigación de la Vicefiscalía y en la segunda sigue la Vicefiscalía con la investigación”

Existe apoyo para las familias de mujeres víctimas de violencia

La funcionaria explicó que sí existe un apoyo estatal para las familias de mujeres víctimas de violencia, el cual se tramita directamente en la secretaría, e incluye acompañamiento psicológico y orientación social, además, destacó que actualmente se desarrolla una capacitación denominada “violencia hacia las personas en la tercera edad”, con la finalidad de promover el respeto, la empatía y la atención digna hacia este sector de la población.

Mireya Peraza subrayó que estos hechos reflejan un contexto social complejo, en el que factores como la pérdida de valores y el consumo de drogas influyen directamente en la violencia familiar y comunitaria.

