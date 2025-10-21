Dos Ataques Armados Casi Simultáneos Dejan Cuatro Muertos en Culiacán, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que durante la jornada del martes 21 de octubre se registraron dos hechos violentos en distintos puntos de la ciudad de Culiacán, los cuales dejaron un saldo de al menos cuatro personas sin vida y cinco más heridas. Ambos sucesos ocurrieron casi de manera simultánea, en las salidas sur y norte de la capital sinaloense, lo que provocó una inmediata movilización de los cuerpos de seguridad.

¿Dónde ocurrieron los dos hechos violentos en Culiacán?

El primer ataque tuvo lugar sobre el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de la ciudad, en el cruce con el bulevar de Los Ganaderos. De acuerdo con el reporte oficial, civiles armados abrieron fuego contra un grupo de personas, provocando la muerte de dos hombres y dejando a dos más heridos. Las víctimas fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia, mientras que el área fue asegurada por el Grupo Interinstitucional, que continúa con los operativos de búsqueda de los agresores.

En el segundo hecho violento, ocurrido en la salida norte de Culiacán, en las inmediaciones de una conocida plaza comercial, tres personas resultaron heridas tras un ataque similar. En ese mismo punto, las autoridades localizaron los cuerpos de dos personas más que fueron privadas de la vida. Los lesionados recibieron atención médica por parte de los cuerpos de emergencia que arribaron a la zona minutos después del incidente.

Autoridades informaron que las zonas son seguras y con presencia policial

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal realizaron recorridos preventivos y establecieron filtros de revisión para evitar nuevos incidentes. Se exhortó a la población a mantener la calma y atender las recomendaciones de las autoridades, principalmente al circular por las vialidades afectadas.

La Secretaría confirmó que ambas zonas se encuentran bajo control y con presencia permanente de elementos policiales, mientras continúan los operativos para ubicar a los responsables de los ataques registrados este martes en Culiacán.

