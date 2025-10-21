Aseguran Armas, Droga y Teléfonos Durante Revisión en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

En un nuevo operativo de revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Sinaloa, autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron armas de fuego, droga y teléfonos celulares, como parte de las acciones de control y seguridad al interior del penal.

El operativo se llevó a cabo hoy martes 21 de octubre de 2025, encabezado por el Grupo Interinstitucional, conformado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las Fiscalías General de la República y del Estado.

Durante la intervención, el personal del GOES y la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional inspeccionaron dos módulos del centro penitenciario, mientras bases de operaciones del Ejército y la Guardia Nacional resguardaban la periferia del inmueble.

Hallan armas de alto calibre, dosis de droga y celulares

De acuerdo con el informe oficial, se aseguraron armas de fuego de distintos calibres, además de cargadores y cartuchos útiles, droga y objetos prohibidos. La lista del aseguramiento es:

Armas de Fuego

1 carabina AM-15.

1 fusil calibre 7.62 x 39 milímetros.

1 pistola calibre 9 milímetros.

⁠1 pistola calibre 5.7 x 28 milímetros.

1 pistola calibre .40.

3 pistolas calibre 9 x 19 milímetros de diferentes modelos.

3 cargadores para arma calibre 9 milímetros, abastecidos cada uno con 10 cartuchos útiles.

1 cargador para arma calibre 5.7, abastecido con 5 cartuchos útiles.

2 cargadores para calibre 5.56 milímetros, cada uno abastecido con 10 cartuchos útiles.

2 cargadores para calibre 7.62 x 39 milímetros, abastecidos con 25 cartuchos cada uno.

Droga

100 dosis de hierba verde con características de marihuana.

305 dosis de polvo blanco con características de cocaína.

Objetos prohibidos

19 teléfonos de diferentes marcas.

3 radios de diferentes marcas.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades destacaron que la revisión concluyó sin incidentes y bajo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

