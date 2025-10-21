Aseguran Campamento Utilizado por Presunto Grupo Criminal en Tepuche, Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y diversas secretarías de seguridad, localizaron y destruyeron un campamento clandestino en inmediaciones del poblado Tecolotes, en la sindicatura de Tepuche en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia de Seguridad Pública de Sinaloa, el campamento clandestino era empleado por la delincuencia organizada que radica en la zona.

El campamento tenia capacidad para 25 personas

El lugar tenia capacidad para aproximadamente 25 personas, además de que contaba con parapetos, abastecimientos y diversos artículos utilizados por la delincuencia organizada.

El hallazgo se dio a conocer al Ministerio Público, quienes procedieron a la destrucción de todos los indicios mediante mano de obra e incineración.

Campamento usado por la delincuencia organizada en Tepuche es asegurado y destruido por el Grupo Interinstitucional



pic.twitter.com/DYeRTWNfiW — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 21, 2025

