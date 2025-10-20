Inicio Sinaloa Localizan Interno Muerto Dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán

Localizan Interno Muerto Dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán

|

N+

-

Una persona privada de libertad dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto fue localizada muerta en Culiacán, Sinaloa.

Localizan Interno Muerto Dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán

Localizan Interno Muerto Dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán. Foto: N+

COMPARTE:

A través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se informó que este 20 de octubre de 2025, se registró el deceso de una persona privada de la libertad en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

Según el reporte se desvaneció en su módulo, aunque de momento se desconocen los motivos.

Le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, ya había perdido la vida.

La Dirección del penal dio vista a la autoridad ministerial para que realice las diligencias de ley.  Asimismo, se puso en contacto con la familia para asesorarla y apoyar en los trámites administrativos tras el fallecimiento.

Otra persona muere dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto

En hechos aislados, el pasado sábado 18 de octubre, se registró otra muerte de una persona privada de la libertad en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, misma que fue localizada inconsciente por sus compañeros.

La persona fue asistida por personal de la unidad médica, pero ya no contaba con signos vitales.

De forma preliminar se señala que pudo tratarse de un infarto, pero será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine con precisión la causa del deceso

N+

 

Historias recomendadas:

JGMR

Violencia en SinaloaInseguridad en México
Inicio Sinaloa Localizan interno muerto dentro del centro penitenciario de aguaruto en culiacan sinaloa