Matan a Dos Elementos de la Dirección de Vialidad de Tránsito Durante Ataque Armado en Culiacán

Esta tarde se registró un ataque armado contra dos elementos de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la cuidad de Culiacán, Sinaloa. El hecho cobró la vida de dos elementos de Tránsito, entre ellos una mujer, quienes fueron acribillados mientras permanecían dentro de su patrulla en la colonia San Rafael.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto “N” e Iris Irene “N”, quienes perdieron la vida instantáneamente a bordo de la unidad oficial 708-A, misma que quedó destrozada por los impactos de bala.

¿Dónde se registró el ataque armado contra los elementos de tránsito?

El ataque se registró en la intersección de las calles Pedro del Tovar y Antonio Ruiz, donde los uniformados fueron sorprendidos por disparos mientras realizaban su recorrido de vigilancia.

La patrulla quedó con decenas de perforaciones en los cristales y la carrocería, además del motor aún encendido. Los agentes no tuvieron oportunidad de repeler la agresión, quedando sin vida en los asientos delanteros del vehículo oficial.

Fuerte persecución en Culiacán, Sinaloa en bulevar Leyva Solano

Una fuerte movilización se dio en el centro de Culiacán, al registrarse una persecución por el bulevar Leyva Solano. En esta, se dio intercambio de balas entre los ocupantes de un automóvil tipo sedan y elementos del Ejército Mexicano. La persecución finalmente terminó frente al Parque Revolución, donde elementos federales aseguraron el automóvil sedan y detuvieron a 4 jóvenes, que posteriormente fueron traslados en vehículos del ejército. los jóvenes traían una gran cantidad de arsenal qué también fue asegurado.

