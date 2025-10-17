Reportan Riña en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Se registró un reporte de riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, la tarde de este 17 de octubre. Las autoridades se encuentran en el lugar haciendo las revisiones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se trató de una riña, la cual ocurrió alrededor de la 1:40 de la tarde y que fue rápidamente contenida por el grupo interinstitucional que intervino en el lugar.

La #SSPSinaloa informa que, este 17 de octubre de 2025, se suscitó una riña alrededor de las 13:40 horas en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, la cual fue controlada por elementos del Grupo Interinstitucional.



Captan elementos realizando operativo en penal de Culiacán tras riña

En redes sociales y grupos de mensajería circulan videos que muestran a elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los techos de los edificios que rodean el penal, mientras se escuchan detonaciones.

Personal de seguridad permanece en el lugar realizando las revisiones correspondientes, y la vialidad alrededor del penal se mantiene a libre tránsito.

