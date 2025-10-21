Duro Golpe al Narco en Sinaloa: Decomisan Toneladas de Químicos, Metanfetaminas y Fentanilo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció hoy, 21 de octubre de 2025, que fuerzas de seguridad dieron un duro golpe al narcotráfico en Sinaloa, con el decomiso de toneladas de precursores químicos, metanfetaminas y fentanilo, en Culiacán.

García Harfuch agregó que también destruyeron un área de concentración con 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, en el municipio de Cosalá.

En diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada… pic.twitter.com/Cj37l4BCnf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

Decomiso de droga en Culiacán

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que en Culiacán, capital de Sinaloa, agentes localizaron un vehículo que transportaba las siguientes cantidades de droga, valuada en 246 millones de pesos:

23 kilogramos con 211 mil pastillas de fentanilo

Cocaína

500 kilogramos y 130 litros de metanfetamina

Además, también en Culiacán, agentes de seguridad inhabilitaron un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina, donde destruyeron un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico y dos destiladores. En dicho lugar, decomisaron el siguiente material:

3,400 litros y mil kilogramos de sustancias químicas, con una afectación a la delincuencia organizada por 473 millones de pesos.

Decomiso de sustancias químicas en Cosalá

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en el municipio de Cosalá, Sinaloa, los elementos que participaron en el operativo conjunto aseguraron 1,550 litros y 275 kilogramos de sustancias químicas, con un valor estimado de 37 millones de pesos, en un área de concentración.

El material asegurado se puso a disposición del agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

